Ураган в Харькове за 15 минут повалил деревья и разбил три авто
Ураган пронесся Харьковом. Непогода бушевала накануне вечером всего 15 минут, но успела наделать много вреда.
Сильный ветер повалил 13 деревьев, стволы разбили 3 автомобиля. Повреждены также рекламные щиты и заборы.
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Коммунальщики сразу взялись ликвидировать последствия стихии.
Напомним, на популярном испанском курорте острове Майорка случилось наводнение, которое возникло после сильных дождей.
2019-09-06
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