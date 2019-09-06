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Ураган в Харькове за 15 минут повалил деревья и разбил три авто

Ураган пронесся Харьковом. Непогода бушевала накануне вечером всего 15 минут, но успела наделать много вреда.

Сильный ветер повалил 13 деревьев, стволы разбили 3 автомобиля. Повреждены также рекламные щиты и заборы.

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Коммунальщики сразу взялись ликвидировать последствия стихии.

Напомним, на популярном испанском курорте острове Майорка случилось наводнение, которое возникло после сильных дождей.

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