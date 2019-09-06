Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто

Буревій пронісся Харковом. Негода вирувала напередодні ввечері лише 15 хвилин, але встигла наробити багато шкоди.

Сильний вітер повалив 13 дерев, стовбури потрощили 3 автомобілі. Пошкоджені також рекламні щити й паркани.

Дивіться: Доріан накрив Багами: понад 20 загиблих, 70 тис. осіб просять допомоги

Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідків стихії.

Нагадаємо, на популярному іспанському курорті острові Майорка сталася повінь, яка виникла після сильних дощів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.