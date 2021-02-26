Сосульки и вода в квартирах: какие проблемы принесло потепление в Украине

Повышение температуры в Украине спровоцировало резкое таяние снега. В связи с этим улицы городов затопило, а гражданам угрожают сосульки, которые свисают с крыш.

Из-за затопленных участков гражданам порой бывает сложно передвигаться по улицам. Так, школьникам в Киеве пришлось лезть по забору возле затопленного прохода, чтобы добраться до школы.

Кроме того, с крыш свисают сосульки. Они угрожают жизни и здоровью граждан. Коммунальщики не успевают их убирать, потому единственное спасение во время передвижения по городам — ​​постоянно смотреть вверх.

Читайте: Холод и дождь с мокрым снегом: погода в Украине на выходных (КАРТА)

Снег и лед не только угрожают жизни людей, но и портят имущество. Вода стекает с крыш по стенам, оставляя следы. А иногда она попадает и в квартиры. Граждане жалуются, что коммунальщики игнорируют просьбы почистить снег.

Представители местной власти отмечают: в случае подтопления следует обращаться в диспетчерскую службу, аварийная бригада приедет на вызов.

Погода в Украине в марте

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в марте будет теплее, чем обычно.

В то же время количество осадков будет обычным.

Подробнее о погоде в Украине в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.