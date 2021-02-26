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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Бурульки та вода у квартирах: які проблеми принесло потепління в Україні

Підвищення температури в Україні спровокувало різке танення снігу. Через це вулиці міст затопило, а громадянам загрожують бурулі, які звисають з дахів.

Через затоплені ділянки громадянам часом буває складно пересуватися вулицями. Так, школярам у Києві довелося лізти парканом біля затопленого проходу, щоб дістатися до школи.

Крім того, з дахів звисають бурулі. Вони загрожують життю та здоров’ю громадян. Комунальники не встигають їх прибирати, тому єдиний порятунок під час пересування містами – постійно дивитися вгору.

Читайте: Холод і дощ з мокрим снігом: погода в Україні на вихідні (КАРТА)

Сніг та лід не лише загрожують життю людей, а й псують майно. Вода стікає з дахів по стінах, залишаючи сліди. А іноді вона потрапляє і до квартир. Громадяни жаліються, що комунальники ігнорують прохання почистити сніг.

Представники місцевої влади зазначають: у разі підтоплення варто звертатися до диспетчерської служби, аварійна бригада має приїхати на виклик.

Погода в Україні у березні

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у березні буде теплішою, ніж зазвичай.

Водночас кількість опадів буде звичайною.

Детальніше про погоду в Україні у березні 2021 читайте на Фактах ICTV.

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