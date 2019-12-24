Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Ждут морозов: в Карпатах из-за теплой зимы не могут заснуть медведи

В Национальном природном парке Синевир из-за недостаточно низкой температуры не могут впасть в спячку бурые медведи, заснули только трое из них.

Беня, Дюрий и Потапыч успели упасть в зимний сон в начале декабря, когда немного заснежило и заморозило. Остальные 29 медведей ждут морозов.

Читайте: Собаки понимают язык людей лучше, чем мы думали – ученые

Воспитанники этого реабилитационного центра все время были в неволе, поэтому зимний сон для них – это неизвестное явление. Однако в прошлом году большинство медведей заснула, что свидетельствует о хорошей реабилитации.

Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а из-за потепления часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима – со снегопадами и морозами.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Погода в Украине на 24 декабря (КАРТА)
Одесса и Херсон могут уйти под воду: как на Украину повлияет глобальное потепление
Зимний маникюр 2019: лучшие идеи сезона
Погода в Украине на 21 декабря (КАРТА)
Погода в Украине на 20 декабря (КАРТА)
Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление
Погода в Украине на 17 декабря (КАРТА)
Погода в Украине на 16 декабря (КАРТА)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка