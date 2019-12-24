Ждут морозов: в Карпатах из-за теплой зимы не могут заснуть медведи

В Национальном природном парке Синевир из-за недостаточно низкой температуры не могут впасть в спячку бурые медведи, заснули только трое из них.

Беня, Дюрий и Потапыч успели упасть в зимний сон в начале декабря, когда немного заснежило и заморозило. Остальные 29 медведей ждут морозов.

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Воспитанники этого реабилитационного центра все время были в неволе, поэтому зимний сон для них – это неизвестное явление. Однако в прошлом году большинство медведей заснула, что свидетельствует о хорошей реабилитации.

Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а из-за потепления часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима – со снегопадами и морозами.

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