Чекають на морози: в Карпатах через теплу зиму не можуть заснути ведмеді
У Національному природному парку Синевир через недостатньо низьку температуру не можуть впасти у сплячку бурі ведмеді, заснули лише троє з них.
Беня, Дюрій та Потапич встигли впасти в зимовий сон на початку грудня, коли трохи засніжило і заморозило. Решта 29 ведмедів чекають морозів.
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Вихованці цього реабілітаційного центру увесь час були в неволі, тому зимовий сон для них – це невідоме явище. Однак торік більшість ведмедів заснула, що свідчить про хорошу реабілітацію.
Тривалість ведмежого сну щороку залежить від температурних коливань взимку. У холодні зими ведмеді міцно спали до весни, а внаслідок потепління часто прокидалися і виходили з барлогів на деякий час.
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