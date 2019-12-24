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Чекають на морози: в Карпатах через теплу зиму не можуть заснути ведмеді

У Національному природному парку Синевир через недостатньо низьку температуру не можуть впасти у сплячку бурі ведмеді, заснули лише троє з них.

Беня, Дюрій та Потапич встигли впасти в зимовий сон на початку грудня, коли трохи засніжило і заморозило. Решта 29 ведмедів чекають морозів.

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Вихованці цього реабілітаційного центру увесь час були в неволі, тому зимовий сон для них – це невідоме явище. Однак торік більшість ведмедів заснула, що свідчить про хорошу реабілітацію.

Тривалість ведмежого сну щороку залежить від температурних коливань взимку. У холодні зими ведмеді міцно спали до весни, а внаслідок потепління часто прокидалися і виходили з барлогів на деякий час.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зима – зі снігопадами та морозами.

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