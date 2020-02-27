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Через аномально теплу зиму в Україні чекають на ідеальний урожай фруктів

Українські сади прекрасно пережили аномально теплу зиму, якщо не буде пізніх заморозків, то цього року прогнозують дуже хороший урожай. Водночас для цього треба потрудитися і фермерам, і агрономам. Бо ж через теплу зиму шкідники не вимерзли.

Справжня біда цьогоріч – це нестача вологи. Дощів восени випало мало, а снігу й зовсім не було. Зараз волога є максимум на 25 сантиметрів углиб, тож доводиться робити ставку лише на крапельне зрошування. А от якщо будуть заморозки, то насамперед постраждає малина, лохина, абрикос та персик. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, цьогорічна зима може завдати чимало клопоту майбутньому врожаю. Адже недостатня зволоженість і перепад мінусових і плюсових температур обов’язково впливатимуть на врожайність озимих і ярих культур.

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