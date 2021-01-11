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Факты / Видео / Украина / Общество

Очереди и туристы без масок: что происходит в Буковеле во время локдауна

Во время локдауна на горнолыжных курортах Украины — полный аншлаг. Туристы их в буквальном смысле штурмуют. Поэтому они не справляются с жесткими ограничениями в работе. Сейчас правила существуют только на бумаге: их никто не соблюдает и не контролирует.

В Буковеле в очередях теснятся сотни туристов. Такое массовое скопление пугает не только врачей, но и посетителей.

Рестораны и кафе открыты до обеда. Внутри туристам разрешено подавать только завтраки. Обеды и ужины — на вынос.

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Посетители говорят, что на самом деле на курорте все заведения общественного питания работают едва не круглосуточно, не закрыты и сувенирные рынки.

Хоть как-то влиять на туристов могут только на территории жилого комплекса. Общественные места — ответственность контролирующих органов. Однако за жесткими ограничениями здесь никто не следит.

Локдаун в Украине действует с 8 до 24 января, но украинцы продолжают нарушать ограничения. Подробнее о карантине в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV

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