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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Черги і туристи без масок: що відбувається в Буковелі під час локдауну

Під час локдауну на гірськолижних курортах України – повний аншлаг. Туристи їх у буквальному сенсі штурмують. Тому вони не справляються із жорсткими обмеженнями в роботі. Нині правила існують тільки на папері: їх ніхто не дотримується і не контролює.

В Буковелі у чергах тісняться сотні туристів. Таке масове скупчення лякає не тільки лікарів, а й відвідувачів.

Ресторани та кафе відчинені до обіду. Всередині туристам дозволено подавати тільки сніданки. Обіди та вечері – на виніс.

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Відвідувачі кажуть, що насправді на курорті усі заклади харчування працюють чи нецілобово, відкриті й сувенірні ринки.

Хоч якось впливати на туристів можуть лише на території житлового комплексу. Громадські місця – відповідальність контролюючих органів. Проте за жорсткими обмеженнями тут ніхто не слідкує.

Локдаун в Україні діє з 8 до 24 січня, але українці продовжують порушувати обмеження. Детальніше про карантин в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

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