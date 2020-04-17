Четверо погибших и пятеро пострадавших: последствия пыльной бури на Киевщине

Четверо погибших и пятеро пострадавших — таковы последствия пылевого урагана, обрушившегося на Киев и область.

Люди погибли и травмированы в результате масштабной аварии на трассе Киев-Ковель-Ягодин. Из-за плохой видимости столкнулись сразу шесть автомобилей: четыре грузовика и две легковушки.

В Киеве сильный ветер разрушил часть строительных конструкций на Подольско-Воскресенском мосту. Также в столице упали два столба электросетей. Многие прохожие в Киеве получили незначительные травмы от кусков кровель, телевизионных антенн и ветвей деревьев.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прогнозируют, что с 17 апреля киевляне увидят только остаточные явления пылевой бури, и заверили, что радиационный фон в пределах нормы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о причинах возникновения пыльной бури в Киеве.

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