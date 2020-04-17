Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Четверо погибших и пятеро пострадавших: последствия пыльной бури на Киевщине

Четверо погибших и пятеро пострадавших — таковы последствия пылевого урагана, обрушившегося на Киев и область.

Люди погибли и травмированы в результате масштабной аварии на трассе Киев-Ковель-Ягодин. Из-за плохой видимости столкнулись сразу шесть автомобилей: четыре грузовика и две легковушки.

В Киеве сильный ветер разрушил часть строительных конструкций на Подольско-Воскресенском мосту. Также в столице упали два столба электросетей. Многие прохожие в Киеве получили незначительные травмы от кусков кровель, телевизионных антенн и ветвей деревьев.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прогнозируют, что с 17 апреля киевляне увидят только остаточные явления пылевой бури, и заверили, что радиационный фон в пределах нормы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о причинах возникновения пыльной бури в Киеве.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загрязнение воздуха в Киеве: чем опасна пыль и меры безопасности
Загрязнение воздуха в Киеве: чем опасна пыль и меры безопасности
Песчаная буря в Киеве не имеет отношения к пожарам в Чернобыле, радиационной угрозы нет
Песчаная буря в Киеве не имеет отношения к пожарам в Чернобыле, радиационной угрозы нет
В Киев не пустили 40 человек с высокой температурой — Кличко
В Киев не пустили 40 человек с высокой температурой — Кличко
Ионинский монастырь закрывают на карантин
Ионинский монастырь закрывают на карантин
Как защититься от смога и симптомы отравления
Как защититься от смога и симптомы отравления
Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)
Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)
Огонь от леса отбили: в Голосеевском парке тушат отдельные источники воспламенения
Огонь от леса отбили: в Голосеевском парке тушат отдельные источники воспламенения
В Киеве на Пасху усилят контроль возле храмов
В Киеве на Пасху усилят контроль возле храмов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка