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Четверо загиблих і п’ятеро постраждалих: наслідки пилової бурі на Київщині

Четверо загиблих і п’ятеро постраждалих – такі наслідки пилового буревію, що накрив Київ та область.

Люди загинули і травмувалися внаслідок масштабної аварії на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Через погану видимість зіткнулися одразу шість автомобілів: четверо вантажівок і два легковики.

У Києві сильний вітер зруйнував частину будівельних конструкцій на Подільсько-Воскресенському мосту. Також у столиці впали два стовпи електромереж. Чимало перехожих у Києві зазнали незначних травм від шматків покрівель, телевізійних антен та гілок дерев.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій прогнозують, що з 17 квітня кияни побачать лише залишкові явища пилової бурі, та запевнили, що радіаційний фон у межах норми.

До слова, Факти ICTV розповідали про причини виникнення пилової бурі в Києві.

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