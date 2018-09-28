Чому в Україні занепав річковий флот і як його воскресити

Залізниця чи автотранспорт уже не справляються з українським експортом, чудові врожаї та фінансові очікування фермерів розбиваються об вагові автообмеження чи брак потужностей поїздів.

Нині перевезти зерно стає справжнім випробуванням. Знайшли вихід на Миколаївщині. Там відновили переправи баржами.

Це хоч і довше, та екологічніше і дешевше. Та в масштабах країни це – крапля в морі, водою у нас транспортують менше відсотка вантажів, а про потенціал Дніпра чи Південного Буга повністю забули.

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Передусім, треба встановити прозорі правила гри – ухвалити закон про Водний транспорт. Два проекти документа вже понад три роки лежать у парламенті.

До слова, як заробити на бобових – українці знають і практикують. Адже бобові входять у 5 найприбутковіших культур.

Опубліковано Вересень, 28 в 19:42



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