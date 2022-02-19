Почему преступления Революции Достоинства расследуют медленно и будут ли наказаны убийцы

Годы идут, в судах обвинительные акты против 254 человек, а приговоры в отношении только 27 причастных к расстрелам и правонарушениям на Майдане. Правозащитники говорят – расследования завершаются, и поле битвы переместилось в суды.

Фермер из Кировоградщины – Виктор Чмиленко – правдолюб и патриот, убили 20 февраля. Расследование завершено, дело в святошинском суде, и оно движется. Но в 2019 году пятерых задержанных беркутовцев забрала по обмену Россия. Двоих вернули, они тоже на свободе под личным обязательством.

Вмешательство России затормозило рассмотрение дела на полтора года. Адвокат Виталий Титич говорит — объем видеоматериала тех событий много, раскрыть дело реально, задокументированы передвижения не только активистов, но и беркутовцев, в том числе и спецроты Садовника.

71 демонстрант и одиннадцать стражей порядка были убиты с 18 по 20 февраля 2014 года. По мнению правозащитников, эти события следует квалифицировать не как террористический акт по украинскому уголовному кодексу, а по международным нормам.

С мая у президента лежит законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, но он до сих пор не подписан Тем временем суды закрывают дела против людей, фальсифицирующих документы против активистов автомайдана.

Выходит – если так можно делать, правонарушители не будут наказаны.

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