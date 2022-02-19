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Факти / Відео / Україна

Чому злочини Революції Гідності розслідують повільно, і чи будуть покарані вбивці

Олена Астахова Журналістка Факти ICTV Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Роки минають, у судах обвинувальні акти проти 254 осіб, а вироки є стосовно лише 27 причетних до розстрілів і правопорушень на Майдані. Правозахисники кажуть – розслідування завершуються, і поле битви перемістилось до судів.

Фермер з Кіровоградщини – Віктор Чміленко – правдолюб і патріот, убили 20 лютого. Розслідування завершено, справа у святошинському суді, і вона рухається. Але 2019-го п’ятьох затриманих беркутівців забрала за обміном Росія. Двох повернули, вони теж на волі під особистим зобов’язанням.

Втручання Росії загальмувало розгляд справи на півтора року. Адвокат Віталій Тітич каже – обсягу відеоматеріалу тих подій багато, розкрити справу реально, задокументовані пересування не лише активістів, а й беркутівців, зокрема і спецроти Садовника.

71 демонстрант і одинадцять правоохоронців були вбиті з 18 по 20 лютого 2014 року. На думку правозахисників, ці події варто кваліфікувати не як терористичний акт за українським кримінальним кодексом, а за міжнародними нормами.

З травня в президента лежить законопроект про зміни до кримінального кодексу, але він досі не підписаний Тим часом суди закривають справи проти людей, які фальшували документи проти активістів автомайдану.

Виходить – якщо так можна робити, правопорушники не будуть покарані.

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