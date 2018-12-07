Черная икра украинского производства: как выращивают и куда продают

Черная икра к праздничному столу – вкусно, но для большинства украинцев это роскошь. Считается, что черная икра это заморский продукт. Однако мало кто знает, что деликатес производят и у нас.

Акваферму в Киевской области 7 лет назад основали два бывших военных. Продукцию в основном поставляют в Европу.

Армейские товарищи после окончания службы заработали немного денег и начали заниматься аквакультурой. Создали хозяйство и начали выращивать рыбу для производства черной икры.

После созревания рыба достигает в длину не менее метра. Количество икры зависит от вида.

Только что добытую икру помещают в специальную камеру под ультрафиолет, чтобы убить микробы и сохранить качество продукта. Икринки очень хрупкие, их осторожно отделяют от мембраны, протирают через сито, промывают, и наконец, солят и вакуумируют.

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На самом деле черная икра вовсе не черная, цвет колеблется от серого до серебристо-коричневого. И это отличает ее от подделок. Качественный продукт лишен выраженного рыбного запаха. А консервант – только соль.

Напомним, первую в Украине палинчарню открыли на Закарпатье. Палинку официально варят в селе Минай – из закарпатских фруктов и ягод.

Опубликовано Декабрь, 07 в 11:37



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