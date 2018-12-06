Палинка: в Украине начали производить фруктовый бренди

Первую в Украине палинчарню открыли на Закарпатье. Палинку официально варят в селе Минай – из закарпатских фруктов и ягод.

Этот крепкий алкогольный напиток здесь – стратегический продукт, первый конкурент вина. Завод оснащен современным оборудованием из Европы и имеет собственную лабораторию, которая контролирует качество фруктовых дистиллятов.

Перед тем, как стать палинкой, спирт должен хорошо отдохнуть в хранилище. После этого его разбавляют очищенной водой.

На изготовление одной пол-литровой бутылки крепкого напитка идет 6 килограммов фруктов. Он мягкий на вкус и полностью натуральный.

Читайте: Ученые предложили выдавать алкоголь по рецепту

Напиток выдержан, с насыщенным фруктовым ароматом. А главное – натуральный, сваренный из мякоти фруктов, не содержит консервантов и красителей. Да еще и полезен для здоровья.

Этот качественный традиционный закарпатский напиток будут продавать по всей Украине и за рубежом. Какой будет стоимость еще подсчитывают.

К слову, в Киеве вступило в силу решение о запрете на продажу алкоголя в период с 23.00 до 10.00.

Опубликовано Декабрь, 06 в 13:56



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.