Уничтожено 20 га леса и 15 сел: как тушили пожар в Чернобыльской зоне

20 гектаров леса в огне. Почти две недели горела Чернобыльская зона. Загорелось в нескольких местах сразу еще 4 апреля. Потушить огонь накануне помог дождь. Сейчас лес не горит. Впрочем, тления продолжаются, и с ними еще в ближайшие дни придется бороться вручную. Метр за метром.

Тушили огонь вблизи ЧАЭС полтысячи спасателей со всей страны и 200 лесников. пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Дефицитные респираторы, огнестойкие перчатки и воду привозили волонтеры.

Не подпустить огонь к Чернобыльской АЭС, ядерного хранилища, туристических объектов — городов Припяти, Чернобыль и военному городку Чернобыль-2 — пожарным все же удалось, впрочем пламя унесло около 15 сел, эвакуированных еще весной 1986-го, и две советские базы отдыха, которые входили в перечень туристических маршрутов. Подробности в сюжете Владислава Круглова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что организатору пожара в Чернобыльском лесу вручили подозрение.

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