Слышат выстрелы каждый день. В ВСУ рассказали, как проходит режим тишины на Донбассе

Украинские военные продолжают помогать тушить тления на Луганщине. Между тем на передовой за 4 сентября обстрелов не зафиксировано.

Метр за метром украинские военнослужащие расчищают окопы, которые были заброшены еще с 2016 года, некоторые приходится копать вглубь.

Смотрите: Дроны и диверсионные группы. В ВСУ рассказали о самых больших угрозах от боевиков

За день наши воины чистят с десяток метров старых окопов, а те, что уже очищенные — углубляют. Пытаются делать это как можно быстрее, потому что с каждым новым днем ​​надежды на соблюдение врагом режима тишины угасает.

Выстрелы на позициях Светлодарской дуги ребята слышат каждый день. Иногда работает автомат, а иногда — пулемет.

Военнослужащие говорят, что не раз после выстрелов на вражеских позициях замечали враждебные СМИ, которые ждали пока украинская сторона откроет огонь.

Украинские военнослужащие говорят, что пока враг только провоцирует, поэтому открывать огонь пока нет необходимости.

Сейчас самое важное это использовать перемирие с пользой — укрепиться на старых позициях, и углубится. Конечно же параллельно вести наблюдение за позициями оккупантов.

Бойцы успокаивают, что они не только наблюдают, а и стоят на страже. А при какой-либо попытке противника пойти в наступление, готовы открыть огонь, причем не только из автоматов и пулеметов.

Нарушение перемирия и режима тишины в Донбассе

Российские наемники на Донбассе 2 сентября нарушили режим тишины на линии разграничения. Согласно вечерней сводке штаба ООС, огонь из подствольного гранатомета сепаратисты открыли в районе Марьинки.

Руководство штаба подчеркнуло, что во всех случаях действия сепаратистов были провокационными.

Боевых потерь среди украинских военных нет, ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Согласно сводке ООС 1 сентября, таких провокаций было три: неподалеку Водяного, Марьинки и Майорска.

Известно, что боевики работают над укреплением позиций с помощью бетона. А для того, чтобы проложить окопы ближе к украинским позиций, подрывают землю, используя беспилотники.