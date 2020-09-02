Дроны и диверсионные группы. В ВСУ рассказали о самых больших угрозах от боевиков

На передовой за 1 сентября было три вражеские провокации. У Водяного и Марьинки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. А в районе Майорская били из ручного противотанкового гранатомета.

Также враг продолжает укреплять позиции — даже бетонирует огневые точки. А с помощью беспилотников подрывает землю, чтобы проложить окопы ближе к нашим позициям.

Смотрите: Постреливают и бетонируют позиции. Что наблюдают украинские военные у врага

Украинские военнослужащие говорят, что сейчас не ведут огонь даже из автоматов, не отправляют диверсионные группы, не разведывают и не минируют местность, чего не скажешь о российско-оккупационных войсках.

Опасность на Донбассе несут и квадрокоптер врага, которые с началом режима тишины и не исчезали.

Впрочем, квадрокоптер — это не самая большая угроза, угроза которая может быть на этом направлении. Здесь надо опасаться диверсионных групп противника, но украинские военные готовы к встрече.

ВСУ взяли на вооружение ракетный комплекс Нептун

Ракетный комплекс 360МЦ Нептун приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ 23 августа подписал глава Минобороны Андрей Таран.

Кроме основных тактико-технических характеристик Нептуна, в документе также определен перечень требований и технические условия использования комплекса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.