Чують постріли щодня. В ЗСУ розповіли, як триває режим тиші на Донбасі

Українські військові продовжують допомагати гасити тління на Луганщині. Тим часом на передовій за 4 вересня обстрілів не зафіксовано.

Метр за метром українські військовослужбовці розчищають окопи, які були закинуті ще з 2016 року, деякі доводиться копати вглиб.

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За день наші вояки чистять з десяток метрів старих окопів, а ті, що вже почищені – углиблюють. Намагаються робити це якомога швидше, бо з кожним новим днем сподівання на дотримання ворогом режиму тиші згасає.

Постріли на позиціях Світлодарської дуги хлопці чують щодня. Інколи працює автомат, а інколи – кулемет.

Військовослужбовці кажуть, що не раз після пострілів на ворожих позиціях помічали ворожі ЗМІ, які чекали поки українська сторона відкриє вогонь у відповідь.

Українські військовослужбовці кажуть, що поки ворог лише провокує, тому відкривати вогонь у відповідь наразі не має необхідності.

Зараз найважливіше це використати перемир’я з користю – укріпитися на старих позиціях, та углибитися. Звісно ж паралельно вести спостереження за позиціями окупантів.

Бійці заспокоюють, що вони не лише спостерігають, а і стоять на варті. А при будь якій спробі противника піти у наступ, готові відкрити вогонь, до того ж не лише з автоматів та кулеметів.

Порушення перемир’я та режиму тиші на Донбасі

Російські найманці на Донбасі 2 вересня порушили режим тиші на лінії розмежування. Неприцільно постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

Керівництво штабу підкреслило, що в усіх випадках дії сепаратистів були провокативними.

Бойових втрат серед українського військового складу немає, ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Згідно зі зведенням ООС 1 вересня, таких провокацій було три: біля Водяного, Мар’їнки та Майорська.

Наразі відомо, що бойовики працюють над укріпленням позицій за допомогою бетону. А для того, щоб прокласти окопи ближче до українських позицій, підривають землю, використовуючи безпілотники.

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