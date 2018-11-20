Многочисленные операции и 19 химиотерапий! Татьяна Прасол борется с раком уже 2 года
Просим вас о помощи для 40-летней Татьяны Прасол.
Женщина уже два года борется с раком груди. Врачи диагностировали опухоль уже на 4-й стадии.
Но женщина продолжает борьбу, позади многочисленные операции и 19 химиотерапий. Сил Татьяне преодолеть страшную болезнь предоставляют две дочери 4-х и 12 лет.
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На сегодня финансовые возможности семьи исчерпаны, поэтому родные Татьяны обращаются ко всем неравнодушным помочь. Ведь метастазы затронули головной мозг, и времени осталось мало.
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Михненко Лилия Александровна
Не оставляйте семью в беде.
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