Многочисленные операции и 19 химиотерапий! Татьяна Прасол борется с раком уже 2 года

Просим вас о помощи для 40-летней Татьяны Прасол.

Женщина уже два года борется с раком груди. Врачи диагностировали опухоль уже на 4-й стадии.

Но женщина продолжает борьбу, позади многочисленные операции и 19 химиотерапий. Сил Татьяне преодолеть страшную болезнь предоставляют две дочери 4-х и 12 лет.

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На сегодня финансовые возможности семьи исчерпаны, поэтому родные Татьяны обращаются ко всем неравнодушным помочь. Ведь метастазы затронули головной мозг, и времени осталось мало.

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Не оставляйте семью в беде.

К слову, сделали операцию не там, где нужно: помогите Ярославе спасти жизнь.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 11:40



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