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Украинская Биржа Благотворительности: как помогают недоношенным детям

17 ноября мир отмечает международный день преждевременно родившихся детей. Ежегодно в мире рождается около 15 млн таких детей. Не исключение и Украина.

Поэтому, чтобы привлечь внимание к таким крошечным гражданам и показать, как выглядит преждевременно родившийся ребенок, Украинская Биржа Благотворительности начала фотопроект Маленький вес большой проблемы.

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А за полученные деньги будет приобретено крайне важное оборудование для четырех украинских больниц во Львове, Харькове, Мариуполе и Киеве.

К слову, искусство контролировать боль: как научиться управлять стрессами.

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