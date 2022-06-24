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Факты / Видео / Украина / Общество

Цены на аренду жилья в Украине перевернулись с ног на голову: что происходит на рынке недвижимости

Виктория Покатилова журналистка Вікна-Новини Анна Бурлацка Відеоредактор

В столице рекордно подешевела аренда жилья. Кое-где на 70%. Тем временем в центре Украины цены выросли, как и на западе.

Кардинальные изменения на рынке недвижимости по всей Украине вызвала именно война — констатируют специалисты.

Чем меньше была стоимость квартиры до войны, тем на меньший процент снизилась ее цена. Порой на 15-20%. Но если мы говорим о тех квартирах, которые были в среднем и выше среднего ценовом сегменте, то если до войны стоимость квартиры составляла 20 тыс. — то сейчас смело можно сказать, что она будет сдаваться по 12-14. Стоимость упала на 35-45%.

Элитное жилье сейчас сдают почти за бесценок, — говорит риелтор, — до 70% скидки, лишь бы не пустовало при таком низком спросе.

Он и обусловил общее падение цен на Киевщине и в южных регионах. В областях, более близких к фронту, – Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской – цены, наоборот, выросли — в среднем на 15-30% из-за наплыва переселенцев. Космически подскочили цены в западных городах. Например, в Ивано-Франковске, Ужгороде и Львове.

По данным опросов риелторских объединений, 50% арендодателей готовы уступать в цене, треть – готовы пойти на индивидуальные уступки по условиям. В Ассоциации риелторов ожидают, что осенью спрос возрастет, если университеты и школы вернутся к занятиям за партами.

Но во время войны спрос может меняться каждый день.

Главное на этапе сделки – советуют риелторы – официально закрепить договоренности с собственником.

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