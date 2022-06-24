Ціни на оренду житла в Україні перевернулися з ніг на голову: що відбувається на ринку нерухомості

У столиці рекордно здешевшала оренда житла. Подекуди на 70%. Тим часом в центрі України ціни, навпаки, зросли, як і на заході.

Кардинальні зміни на ринку нерухомості по всій Україні спричинила саме війна – констатують фахівці.

Що меншою була вартість квартири до війни, то на менший відсоток знизилася її ціна. Деколи на 15-20%. Але якщо ми говоримо про ті квартири, які були в середньому і вищому за середній ціновому сегменті, то якщо до війни вартість квартири була 20 тис. – то зараз сміливо можна сказати, що її здаватимуть за 12-14. Вартість впала на 35-45%.

Елітне житло нині здають майже за безцінь, – каже рієлторка, – до 70% знижки, аби лишень не пустувало за такого низького попиту.

Він і зумовив загальне падіння цін на Київщині та у південних регіонах. В областях, ближчих до фронту, – Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській – ціни навпаки зросли – в середньому на 15-30% через наплив переселенців. Космічно підскочили ціни у західних містах. Наприклад, в Івано-Франківську, Ужгороді та Львові.

За даними опитувань рієлторських об’єднань, 50% орендодавців готові поступатися в ціні, третина – готові піти на індивідуальні поступки щодо умов. В Асоціації рієлторів очікують, що восени попит зросте, якщо університети та школи повернуться до занять за партами.

Та під час війни попит може змінюватися щодня.

Головне на етапі угоди – радять рієлтори – офіційно закріпити домовленості з власником.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.