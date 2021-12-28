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Ціни обвалилися: у Європі газ подешевшав через сильні вітри

Оксана Гутцайт Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

Ціни на газ у Європі продовжують опускатися – на сьогодні вартість блакитного палива на біржі становить $1150 за тисячу кубометрів.

Ще тиждень тому ця цифра була вдвічі більшою, повідомляють Факти ICTV.

За інформацією аналітиків, ціни обвалилися через сильні вітри, завдяки яким вітрові електростанції були більш ефективними. Окрім того, від енергетичної кризи Євросоюз рятують Сполучені Штати Америки.

Зокрема, за вихідні Вашингтон збільшив постачання зрідженого газу на третину – до європейських портів прямують 20 танкерів. Також американці на півдорозі розвернули судна, які прямували до Азії, щоб збільшити постачання газу до Європи.

Ціни різко зросли через те, що Газпром штучно обмежує експорт енергоресурсів до Європи. Зокрема, було знижено транзит газу через Україну.

Таким чином Кремль намагається змусити Захід запустити Північний потік-2.

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Нагадаємо, раніше голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ у Європі не знизяться навіть у тому випадку, якщо російський газопровід Північний потік-2 буде сертифіковано та запущено.

За його словами, такі міркування значною мірою є помилкою.

Вітренко наголосив, що президент РФ Володимир Путін хоче не лише запустити трубопровід, але й змусити європейців перейти на довгострокові контракти, які не були б прив’язані до спотового ринку.

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