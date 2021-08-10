Дамба из мешков и земли: Северо-Крымский канал начал протекать

Не давать воду в оккупированный Россией Крым — это принципиальная позиция Украины, начиная с 2014 года.

Чтобы перекрыть подачу воды в первые месяцы оккупации, фермеры построили временную конструции из мешков и земли, которая работает и сейчас. Однако основную ограду так и не достроили.

Сейчас собственноручно возведенная дамба начинает протекать. Вода льется не только из-под низа: небольшие ручейки появились и на вершине конструкции.

По словам главы Мирненский ОТГ на Херсонщине, за дамбой никто не ухаживает, и она может разрушиться уже этой зимой.

Между тем русло Северо-Крымского канала абсолютно пустое и давно поросло камышом: сама же дамба несколько лет стоит не достроена. За тем, чтобы ничего не украли, следят охранники.

Из-за проблем с дамбой пострадал и местный рыбхоз. Объемы вылова уменьшились на 90%, а налоги и аренду надо платить дальше.

— Сейчас остался второй этап строительства. В целом это будет стоить 27 млн ​​гривен, — сообщила директор Объединенной дирекции строительства водохозяйственных объектов.

Между тем чиновники должны решить, кто может оформить разрешение на разбор конструкции.

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