Дамба з мішків і землі: Північно-Кримський канал почав протікати

Не давати воду в окупований Росією Крим – це принципова позиція України, починаючи з 2014 року.

Щоб перекрити постачання води у перші місяці окупації, фермери звели тимчасову конструцію з мішків та землі, яка і досі працює. Однак основну загорожу так і не добудували.

Наразі власноруч зведена дамба починає протікати. Вода ллється не лише з-під низу: невеличкі струмочки з’явилися і на вершині конструкції.

За словами голови Мирненської ОТГ на Херсонщині, дамбу ніхто не доглядає, і вона може зруйнуватися вже цієї зими.

Тим часом русло північно-кримського каналу абсолютно порожнє давно поросло очеретом: сама ж дамба кілька років стоїть не добудована. За тим, щоб нічого не вкрали, стежать охоронці.

Через проблеми з дамбою постраждав і місцевий рибгосп. Обсяги вилову зменшилися на 90%, а податки та оренду треба платити далі.

– Наразі залишився другий етап будівництва. Загалом це коштуватиме 27 млн гривень, – повідомила директор Об’єднаної дирекції будівництва водогосподарських об’єктів.

Тим часом чиновники мають вирішити, хто може оформити дозвіл на розбір конструкції.

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