Даты объявления президентских амбиций Зеленского – эксперты

Без обещаний и предвыборных лозунгов он появился в президентских соцопросах. Актер и сатирик, основатель студии Квартал-95 Владимир Зеленский с лета рассматривается социологами как потенциальный кандидат в президенты.

Зеленский три года ассоциируется у украинцев с киношным образом Василия Голобородько, который со школьного учителя случайно стал президентом Украины. На экране он не врет, борется с коррупцией и одновременно кажется жестким политиком.

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Однако, вопрос до сих пор открыт, будет ли баллотироваться Зеленский, и как изменится мнение о нем после выдвижения. Пока стратегия держать интригу оказалась удачной.

Сейчас эксперты называют разные возможные даты объявления президентских амбиций Зеленского – новогодняя ночь, или начало февраля. Но большинство склоняются к одному – пренебрегать фактором Зеленского нельзя.

К слову, выборы 2019: фабрика троллей РФ скупает аккаунты украинцев в соцсетях.

Опубликовано Декабрь, 15 в 20:32



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