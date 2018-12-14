В 2019 году в Украине стартуют сразу две избирательные кампании, однако стоит готовиться к тому, что Россия и другие страны захотят вмешаться в них.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Первое, что может сделать РФ, чтобы повлиять на ход выборов в Украине, это поддерживать информационно и финансово пророссийских кандидатов.

Также стоит упомянуть угрозу кибератак на объекты критической инфраструктуры и взлом сетей. Прежде всего, под угрозой серверы ЦИК и реестр избирателей.

Еще один, уже классический для России элемент давления – кампании по дезинформации, создание фейковых, конфликтных месседжей. Взлом личной и рабочей почты, похищения персональных данных, а затем использование этих данных с целью манипуляции общественным мнением.

– В сети распространяются ложные сообщения о том, что известный международный эксперт поддержал тренды о федерализации и это единственный путь сохранить Украину. В основном, в конце таких сообщений указываются тезиса о том, что нужно изменить власть, которая будет выгодна России, – отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Кроме РФ, существуют страны, которые хотели бы повлиять на ход украинских выборов, например, Венгрия.

Премьер венгров Виктор Орбан фактически повторил заявление Путина о том, что с нынешней властью Будапешт сотрудничать не может и очень надеется на взаимопонимание уже с другой.

Напомним, в СБУ рассказали, как Россия планирует вмешиваться в выборы 2019 в Украине через страницы украинцев в социальных сетях Facebook и Twitter.

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