Где укрыться от бомбардировки в Харькове в случае полномасштабной войны

В Харькове показали убежища, где могут укрыться жители города и работники коммунальных предприятий. Это подвалы многоэтажек, метрополитен, паркинги.

В городском совете подчеркивают, что укрытий около 4 тыс. Все они расчищены, а безопасного места хватит на всех горожан.

Но действительно ли это так?

Например, в подвале одной из многоэтажек Харькова могут укрыться до шестисот человек. Правда, всего на 6 часов, потому что нет туалета, воды и системы вентиляции. Несколько лет назад коммунальщики вместе с работниками здешней стоматологической поликлиники привели в строй.

А вот на территории троллейбусного депо укрытие мощнее – глубокое, имеет туалет, запас воды и очистку воздуха.

В Харькове почти 4 тыс. бомбоубежищ, уверяют в городском совете. Правда, где они расположены, немногие знают, указатели установлены не повсюду.

Ближайшее укрытие можно найти на картах, размещенных на сайтах ГСЧС и геопортала Харькова. В основном, это подвалы многоэтажек. Вот только для жителей частного сектора это далеко, будут прятаться в погребах.

– Заранее позаботились о том, чтобы построить бомбоубежище в случае чрезвычайных ситуаций, думали даже собрать рюкзак для чрезвычайных ситуаций, палатку, вещи первой необходимости, – говорит жительница Харькова.

Но у многих жителей частного сектора подвалы не углублены, укрываться там небезопасно.

— Этот частный сектор вблизи аэропорта, рядом и железнодорожный вокзал, в случае полномасштабной войны враг, вероятно, будет пытаться захватить эти объекты прежде всего. Куда же бежать, если завьют сирены, местные не знают — ближайшее укрытие за километр отсюда, — сообщает корреспондент Татьяна Доцяк.

Спрятаться в случае опасности можно в метро, ​​подземных паркингах, переходах – места хватит для 1,5 млн жителей, утверждают в городском совете. А вот мониторившие ситуацию общественные активисты сомневаются.

Если сирена застанет вас дома, а до ближайшего укрытия не добежать – можно спрятаться в ванных комнатах, советуют специалисты. С собой следует взять фонарик и свисток, чтобы при обвале подать сигнал.

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