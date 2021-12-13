Де укритися від бомбардування в Харкові у разі повномасштабної війни

У Харкові показали укриття, де можуть сховатися жителі міста та працівники комунальних підприємств. Це підвали багатоповерхівок, метрополітен, паркінги.

У міській раді наголошують, що укриттів близько 4 тис. Всі розчищені. Безпечного місця вистачить на всіх городян.

Але це насправді це так?

Наприклад, у підвалі однієї з багатоповерхівок можуть укритися до 600 людей. Щоправда, усього на 6 годин, бо немає туалету, води і системи вентиляції. Кілька років тому комунальники разом із працівниками тутешньої стоматологічної поліклініки привели приміщення до ладу.

А ось на території тролейбусного депо укриття потужніше – на кілька метрів заглиблене, має туалет, запас води й очистку повітря.

У Харкові майже 4 тис. укриттів, запевняють у міській раді. Щоправда, де вони розташовані, мало хто знає, вказівники не всюди.

Найближче укриття можна знайти на мапах, розміщених на сайтах ДСНС і Геопортал Харкова. Здебільшого це підвали багатоповерхівок. Лише для жителів приватного сектора це далеко, ховатимуться в погребах.

– Заздалегідь потурбувалися про те, щоб побудувати бомбосховище у випадку надзвичайних ситуацій, думали навіть зібрати рюкзак для надзвичайних ситуацій, палатку, речі первої необхідності, – говорить жителька Харкова.

Та в багатьох жителів приватного сектора підвали не заглиблені, укриватися там небезпечно.

– Цей приватний сектор поблизу аеропорту. Поруч і залізничний вокзал. У разі повномасштабної війни ворог, імовірно, намагатимется захопити ці об’єкти насамперед, куди ж бігти, якщо завиють сирени, місцеві не знають – найближче укриття за кілометр звідси, – повідомляє кореспондентка Тетяна Доцяк.

Сховатися в разі небезпеки можна в метро, підземних паркінгах, переходах – місця вистачить для всіх півтора мільйона жителів, стверджують у міській раді. А ось громадські активісти, які моніторили ситуацію, сумніваються.

Якщо сирена застане вас вдома, а до найближчого укриття не добігти – можна сховатися у ванних кімнатах, радять фахівці. Із собою варто взяти ліхтарик і свисток, щоб у разі обвалу подати сигнал.

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