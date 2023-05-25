Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте

Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В ведомстве говорят, что Россия контролирует значительную часть города, но, по оценке Пентагона, украинцы продолжают вести боевые действия на его окраинах. Это подтвердил и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

– Бахмут они уничтожили, а не захватили. Часть окрестностей Бахмута – серая зона, часть окрестностей – дорога, которая идет на Константиновку. В окрестностях Бахмута идут бои, — отметил Евгений Межевикин, командир тактической группы Адам.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что по флангам на севере и юге Бахмута есть незначительные продвижения. По ее словам, в городе бои уменьшились, продолжаются они в пригороде – там российские войска пытаются занять выгодные позиции. Бахмут стал местом, где враг каждый день теряет своих солдат.

В сводках Генштаб сообщает, что за последние дни наша армия провела десятки боевых столкновений с врагом на главных направлениях фронта. Одним из них является Бахмутский район и город Бахмут.

Командир тактической группы Адам подтверждает, что, по предварительным данным, ежедневно оккупанты теряют на Бахмутском направлении около 60 человек погибшими и почти 100 ранеными. Подкрепление, которое поступает врагу, преимущественно уничтожается еще на подступах к городу, поэтому на некоторых участках он перешел к обороне.

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