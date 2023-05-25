Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті

Міністерство оборони США не робитиме публічних оцінок щодо того, чи дійсно російські військові повністю захопили Бахмут. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У відомстві визначають, що Росія контролює значну частину міста, але, за оцінкою Пентагону, українці продовжують вести бойові дії на його околицях. Це підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

– Бахмут вони знищили, а не захопили. Частина околиць Бахмута – сіра зона, частина околиць – дорога, яка іде на Костянтинівку. На околицях Бахмута точаться бої, – зазначив Євген Межевикін, командир тактичної групи Адам.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що по флангах на півночі та півдні Бахмута є незначні просування. За її словами, в місті бої зменшились, тривають вони у передмісті – там російські війська намагаються зайняти вигідні позиції. Бахмут став місцем, де ворог щодня втрачає своїх солдат.

У зведеннях Генштаб повідомляє, що за останні дні наша армія провела десятки бойових зіткнень з ворогом на головних напрямках фронту. Одним з них є Бахмутський район і місто Бахмут.

Командир тактичної групи Адам підтверджує, що, за попередніми даними, щодня ворог втрачає на Бахмутському напрямку близько 60 осіб загиблими та майже 100 – пораненими. Підкріплення, яке надходить окупантам, переважно знищується ще на підступах до міста, тож на деяких ділянках ворог перейшов до оборони.

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