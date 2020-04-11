Дезинфицировать не только руки, но и одежду и продукты: главные правила после улицы

Чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом — нужно дезинфицировать не только руки, но и верхнюю одежду и продукты, которые принесли из супермаркета. Ведь вирус живет на поверхностях до нескольких дней.

Пока ученые сомневаются, действительно ли можно заразиться Covid-19, если прикоснуться к поверхности, но советуют перестраховаться. Выбрасывать полиэтилен, упаковки и банки протирать спиртосодержащим раствором, одежду гладить. Все это делать в перчатках.

Дома старайтесь выбрасывать полиэтилен, другие покупки лучше обработать или антисептиком, или промыть водой с мылом. Лучше всего переложить в домашнюю тару.

Одежду можно просветить бактерицидной лампой. Обувь можно промыть водой с мылом или обработать спиртом.

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