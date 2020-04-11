Дезінфікувати не лише руки, а й одяг та продукти: головні правила після вулиці
Аби зменшити ризик зараження коронавірусом – потрібно дезінфікувати не лише руки, але й верхній одяг та продукти, які принесли із супермаркету. Адже вірус живе на поверхнях до кількох днів.
Поки що вчені вагаються, чи дійсно можна заразитися Covid-19, якщо доторкнутися до поверхні, але радять перестрахуватися. Викидати поліетилен, упаковки та банки протирати спиртовмісним розчином, одяг прасувати. Все це робити у рукавичках.
Вдома намагайтеся викидати поліетилен, інші пакунки краще обробити або антисептиком, або промити водою з милом. Краще всього перекласти у домашню тару.
Одяг можна просвітити бактерицидною лампою. Взуття можна промити водою з милом, або обробити спиртом.
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