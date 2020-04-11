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Как сэкономить на коммуналке в период карантина: 3 совета от экспертов

Во время карантина люди почти все свое время проводят дома. Соответственно, потребление энергоресурсов существенно возросло: электричество, газ, вода. И эти расходы сейчас — как никогда ощутимы.

Однако экономию никто не отменял.

Существенно сэкономить на электричестве позволяют двухзонные счетчики. Потребленное — с 11 вечера до 7 утра, они считают по вдвое меньшему тарифу.

Экономить газ также несложно. Достаточно, например, кипятить в чайнике ровно такой объем воды, который нужен вам для чашки чая, а не в разы больше. Кроме того, при приготовлении на газовой плите важно правильно выбрать конфорку и ее режим.

Для экономии воды специалисты рекомендуют принимать душ, а не ванну. А также приобрести экономические насадки для смесителя. Они существенно уменьшат расходы воды. А если вы греете ее бойлером или газовой колонкой, то еще и сэкономите на энергоносителях.

К слову, в Днепре и Николаеве люди перестали платить за коммуналку из-за карантина.

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