Діджитал-музей. Як сучасні технології допомагають у створенні центру Голокосту Бабин Яр

Створення меморіального центру Голокосту Бабин Яр в 2020 році перейшло у стадію практичної реалізації. Затвердили архітектурну концепцію та поточні проекти.

Наглядова рада в умовах пандемії зібралася в форматі онлайн-конференції і щоб підтвердити принцип прозорості – засідання було доступне в інтернеті.

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Але головна мета фонду не лише прозорість, а щоб світ дізнався про трагедію Бабиного Яру. Усі спогади та інформацію будуть опрацьовують науковці – щоб вони були доступними майбутнім поколінням.

Бабин Яр – це трагедія тисяч людей. Тут розстрілювали і євреїв, і українців, зокрема, членів ОУН, радянських підпільників, ромів.

Завдяки сучасним технологіям дослідники меморіального центру знайшли нові унікальні знання про трагедію Голокосту у Бабиному яру.

Спільно з Центром просторових технологій визначили точні місця розстрілів – досі це було таємницею. Використали 3D-моделювання.

Дослідники фонду працюють для того, щоб меморіальний центр перетворився на музейну установу за найвищими світовими стандартами і став частиною сучасного Києва.

У партнерстві з українським кінорежисером Сергієм Лозницею фонд Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запускає проект Бабин Яр: Контекст, фіналом якого стане випуск документального повнометражного фільму про Бабин Яр.

Проект ґрунтується на роботі з унікальними документальними архівними відео з державних і приватних архівів України, Росії та Німеччини.

Також фондом буде реалізовано проект Модель Бабиного Яру, у рамках якого спільно з Центром просторових технологій ідентифіковано точні локації місць розстрілів, які були досі не відомі.

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