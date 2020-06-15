Уникальные видео из архивов: в Украине выйдет фильм о Бабьем Яре

В партнерстве с украинским кинорежиссером Сергеем Лозницей фонд Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запускает проект Бабий Яр: Контекст, финалом которого станет выпуск документального полнометражного фильма о Бабьем Яре.

Проект основывается на работе с уникальными документальными архивными видео из государственных и частных архивов Украины, России и Германии.

Также фондом будет реализован проект Модель Бабьего Яра, в рамках которого совместно с Центром пространственных технологий идентифицированы точные локации мест расстрелов, которые были до сих пор не известны.

Работа ученых и специалистов по 3D-моделированию позволила разработать точную идентификацию изменений ландшафта Бабьего Яра в течение XX века.

В целом фондом Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в нынешнем году запланировано 15 научных проектов.

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Трагедия в Бабьем Яру

Бабий Яр стал местом массовых расстрелов в период с 1941 по 1943 год во время оккупации Киева нацистами. В течение этого времени захватчики расстреляли здесь около 100-150 тыс. человек, две трети из которых были еврейского происхождения.

Самый массовый расстрел евреев в Бабьем Яру произошел 29-30 сентября 1941 года. Тогда от рук нацистов погибли почти 34 тыс. человек.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр — это некоммерческая образовательная организация, призванная достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

Фото: babynyar.org