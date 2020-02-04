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Участковый с ДВРЗ на ICTV: премьера юмористического сериала о правоохранителях

Он борется за справедливость, но через свои принципы страдает сам. Сегодня в 21:30 на телеканале ICTV премьера нового русскоязычного сериала Участковый с ДВРЗ.

Это детективная история о неподкупном полицейском, который хочет навести порядок даже в самом преступном районе столицы.

Съемки иронического детектива начались летом, и уже сегодня зрители могут сполна насладиться украинским сериалом о правоохранителя.

История из реальной жизни.

Полицейский Сергей Бондарь – лучший оперативник столицы. Он берется за новое дело, которое противоречит интересам коррумпированного руководства. И чтобы наказать строптивого копа, его назначают обычным участковым.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ICTV готовит новые сериалы.

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