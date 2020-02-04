Дільничний з ДВРЗ на ICTV: прем’єра гумористичного серіалу про правоохоронців

Він бореться за справедливість, але через свої принципи страждає сам. Сьогодні о 21:30 на телеканалі ICTV прем’єра нового україномовного серіалу Дільничний з ДВРЗ.

Це детективна історія про непідкупного поліцейського, який хоче навести лад навіть у найбільш злочинному районі столиці.

Зйомки іронічного детективу розпочалися влітку, і вже від сьогодні глядачі можуть сповна насолодитися українським серіалом про правоохоронця.

Історія з реального життя.

Поліцейський Сергій Бондар – найкращий оперативник столиці. Він береться за нову справу, яка суперечить інтересам корумпованого керівництва. І щоб покарати норовливого копа, його призначають звичайним дільничним.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ICTV готує нові серіали.

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