Дырявая крыша и мокрые стены: на Харьковщине разрушается усадьба Сковороды

В селе Бабаи на Харьковщине разваливается дом, в котором более двух с половиной веков назад гостил Григорий Сковорода.

В этой усадьбе философ и поэт прожил несколько лет, в ней он написал свои Басни Харьковские.

Сейчас имение в плачевном состоянии, крыша прогнила и провалилась, а из пола растут деревья.

Хорошо сохранились лишь конюшни и винный погреб, а в самой усадьбе даже живут люди.

К 300-летию со дня рождения Сковороды, которое будут отмечать в этом году, власти обещали отреставрировать дом и выделили средства, но этого так и не произошло.

— Все сыплется, вот недавно чуть по голове мне не дало, вот такие куски, и если будет дождь, стена уже не выдерживает, она мокнет, и она скоро рухнет, — рассказывает жительница дома Ольга Иваненко.

Поселковый совет просил 8 млн на реставрацию, но область запланировала в бюджете 3 млн, а выделила всего один. Он поступил только в конце года, деньги не успели освоить и они вернулись. В этом году снова просили профинансировать реставрацию, но тщетно.

— На реставрацию вообще ни копейки не выделили. Нас просто поставили перед фактом — извините, денег не будет, — говорит депутат Высочанского поселкового совета Юлия Гриневич.

К тому же проект уже устарел и нужен новый, а на него надо еще миллион. Реставрация подорожала, но начать ремонт не могут, пока не выселят людей, а на жилье им нужно еще 2 млн.

Местные активисты в отчаянии, так как еще одной зимы имение не переживет, и может рухнуть именно тогда, когда Украина будет отмечать память великого философа.

Многие культурные памятники Украины страдают от недофинансирования, в конце прошлого года Минкульт посчитал, что для проведения реставрации памятников культурного наследия в Украине на ближайшие четыре года потребуется более 55 млрд гривен.

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