На реставрацію знадобиться 55 млрд: Мінкульт розробив заходи зі збереження історичних пам’яток

Для проведення реставрації пам’ятників культурної спадщини в Україні на найближчі чотири роки знадобиться більш як 55 млрд гривень.

Негайного початку робіт потребують 130 тис. об’єктів культурної та архітектурної спадщини, що становить 80% від усіх пам’яток в Україні.

У Мінкульті зауважили, що у 2020 році рівень підтримки культурної сфери в Україні наздогнав Албанію, де на культуру витрачається лише 0,2% з бюджету.

Також Олександр Ткаченко додав, що після 2008 року було заморожено мало не усі витрати на фінансування музеїв та фортець.

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Обговорюючи виконання указу президента Зеленського Про заходи щодо підтримки сфери культури та охорони культурної спадщини, Ткаченко розповів про заплановані заходи.

– Йдеться не лише про реставрацію та реконструкцію цих будинків, добудову в деяких місцях музеїв, а також на створення так званих центрів культурних послуг. Йдеться про трансформацію старих клубів, бібліотек у сучасні центри тяжіння для місцевого населення.

До кінця 2020 року відповідні пілотні проекти розпочнуться у Херсонській, Луганській, Донецькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Президентський указ про збереження культурної спадщини

18 серпня Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму.

За його виконання першочергово відповідає Мінкульт. Відповідні кошти на реалізацію буде закладено до держбюджету.