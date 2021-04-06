Дірявий дах і мокрі стіни: на Харківщині руйнується садиба Сковороди

У селі Бабаї на Харківщині розвалюється будинок, у якому понад два з половиною століття тому гостював Григорій Сковорода.

У цій садибі філософ та поет прожив кілька років, у ній він написав свої Байки Харківські.

Наразі маєток у жалюгідному стані, дах прогнив та провалився, а з підлоги проростають дерева.

Добре збереглися лише конюшні та винний льох, а у самій садибі навіть живуть люди.

До 300-річчя з дня народження Сковороди, яке відзначатимуть цьогоріч, влада обіцяла відреставрувати будинок та виділила кошти, але цього так і не сталося.

– Все сиплеться, ось недавно трохи по голові мені не дало, ось такі шматки, і якщо буде дощ, стіна вже не витримує, вона мокне, і вона скоро завалиться, – розповідає жителька будинку Ольга Іваненко.

Селищна рада просила 8 млн на реставрацію, але область запланувала в бюджеті 3 млн, а виділила всього один. Він надійшов лише наприкінці року, гроші не встигли освоїти і вони повернулись. Цього року знову просили профінансувати реставрацію, але марно.

– На реставрацію взагалі ні копійки не виділили. Нас просто поставили перед фактом – вибачте, грошей не буде, – каже депутат Височанської селищної ради Юлія Гриневич.

До того ж проект уже застарів і потрібен новий, а на нього треба ще мільйон. Реставрація подорожчала, але почати ремонт не можуть, поки не виселять людей, а на житло їм треба ще 2 млн.

Місцеві активісти в розпачі, адже ще однієї зими маєток не переживе, і може завалитися саме тоді, коли Україна вшановуватиме пам’ять великого філософа.

Багато культурних пам’яток України потерпають від недофінансування, наприкінці минулого року Мінкульт порахував, що для проведення реставрації пам’ятників культурної спадщини в Україні на найближчі чотири роки знадобиться більш як 55 млрд гривень.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.