Дибираются, кто как может – в Черкасской области детей оставили без школьного автобуса
В школу – не добраться. Учащихся и дошкольников села Будо-Орловецкая в Черкасской области никому возить. К июню прошлого года школьный автобус исправно доставлял детей в Городище.
После присоединения села к Млиевской общине, финансировать перевозки прекратили. И дети добираются, кто, как может, а то и вообще на занятия не ходят.
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Перевозчик готов предоставить услуги, но объединенная община и район не могут определиться, кто должен платить.
В районном отделе образования говорят, передали в собственность общины школьный автобус. Но перевозки финансировать не имеют законных оснований.
К слову, Факты ICTV рассказывали, каким транспортом пользоваться в Киеве.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!