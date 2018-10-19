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Дістаються, хто як може – на Черкащині дітей залишили без шкільного автобуса

До школи – не дістатися. Учнів і дошкільнят села Будо-Орловецька на Черкащині нікому возити. До червня минулого року шкільний автобус справно доправляв дітей у Городище.

Після приєднання села до Млієвської громади, фінансувати перевезення припинили. І діти добираються, хто, як може, а то й взагалі на заняття не ходять.

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Перевізник готовий надати послуги, але об’єднана громада та район не можуть визначитися, хто має платити.

У районному відділі освіти кажуть, передали у власність громади шкільний автобус. Але перевезення фінансувати не мають законних підстав.

До слова, Факти ICTV розповідали, яким транспортом користуватися в Києві.

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