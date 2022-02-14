Для спорта, ребенка и ежедневных задач: как правильно выбрать смарт-часы

Смарт-часы сейчас в тренде среди электронных аксессуаров. До десятка полезных функций – в одном только приборе на вашем запястье. Они не только красивые, но и помогают следить за состоянием здоровья. Как правильно выбрать девайс, и на что стоит обратить внимание – далее в материале.

Следишь за временем, принимаешь звонки, отвечаешь на сообщения и даже проверяешь уровень кислорода в крови и пульс на занятиях спортом — все это благодаря смарт-часам.

Аксессуары начального уровня – это преимущественно фитнес-трекеры. Идеально подойдут для тех, кто следит за своим здоровьем. Устройство умеет измерить пульс, кислород в крови, считать израсходованные калории.

Любовь занимается кенго-джампингом – разновидностью фитнеса, где основной являются прыжки. Именно поэтому женщина решила приобрести фитнес-трекер, который каждую тренировка считает израсходованные калории и количество движений.

– Это очень удобно. Для сравнения, телефон из кармана нужно достать. А здесь – только настроить, – рассказывает жительница Днепра Любовь Ткач.

Но самые масштабные в продаже – универсальные смарт-часы. Это что-то среднее между фитнес-трекером, телефоном и часами. Работает в связке со смартфоном. И фактически является его продолжением. На нем можно читать сообщения и принимать звонки. Количество функций гаджета зависит от бюджета.

Автономность – главная проблема таких часов. Некоторые нужно заряжать каждый день.

— Рекомендовал бы обращать внимание на бесконтактную оплату. Сейчас ее добавляют практически во все смарт-часы. Рекомендовал бы покупать такой аксессуар от 5 тысяч грн. Они поддерживают все основные актуальные функции, – рассказывает продавец-консультант Иван Савченко.

Детские смарт-часы за последние несколько лет приобрели незаурядную популярность в Украине. Главная их функция – поддерживать связь родителей с ребенком, пока и в школе.

6-летний Платон быстро овладел устройством. SIM-карта здесь расположена прямо внутри, поэтому и телефон ребенку не нужен. Родители в любой момент по геолокации могут увидеть, где их ребенок и услышать, что вокруг него происходит. И ребенок об этом даже не узнает.

— Очень важно, что с ребенком я могу устанавливать связь, знать, где он находится и слушать ситуацию на уроках. И как учитель к нему относиться, – делится мнением жительница Киева Екатерина Трусова.

Сейчас фитнес-трекеры стоят от 400 до 1 тыс. грн, универсальные смарт-часы – от тысячи. За устройство ребенка придется выложить около 1,5 тыс. грн.

Смарт-часы могут стать хорошим подарком ко Дню влюбленных. Кто же откажется от такого полезного и стильного гаджета?

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