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Факты / Украина / Общество

Запись на получение смартфона для украинцев за 60 лет начнется в апреле — Федоров

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Федоров

Для вакцинированных украинцев от 60 лет запись на получение смартфона начнется в апреле 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап – получение смартфонов – зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать.

Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году, — сказал он на брифинге журналистам во время Дія Саммит.

В то же время он отметил, что какие именно это будут устройства, пока не определено. Федоров также не ответил на вопросы, касающиеся источников финансирования проекта.

8 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы от 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф. Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.

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