Для спорту, дитини та щоденних завдань: як правильно вибрати смартгодинник

Смартгодинники зараз у тренді серед електронних аксесуарів. До десятка корисних функцій — в одному лише приладі на вашому зап’ясті. Вони не тільки гарні, а ще й допомагають слідкувати за станом здоров’я. Як правильно обрати девайс, та на що варто звернути увагу – далі у матеріалі.

Слідкуєш за часом, приймаєш дзвінки, відповідаєш на повідомлення та навіть перевіряєш рівень кисню у крові й пульс під час занять спортом — усе це завдяки смартгодиннику.

Аксесуари початкового рівня — це переважно фітнестрекери. Ідеально підійдуть для тих, хто стежить за своїм здоров’ям. Пристрій вміє заміряти пульс, кисень у крові, рахувати витрачені калорії.

Любов займається кенго-джампінгом – різновидом фітнесу, де основною є стрибки. Саме тому жінка вирішила придбати фітнес-трекер, який кожне тренування рахує витрачені калорії та кількість рухів.

– Це дуже зручно. Для порівняння, телефон з кишені треба дістати. А тут – лише налаштувати, – розповідає мешканка Дніпра Любов Ткач.

Та наймасштабніші у продажу — універсальні смартгодинники. Це щось середнє між фітнес-трекером, телефоном та власне годинником. Працює у зв’язці зі смартфоном. І фактично є його продовженням. На ньому можна читати повідомлення і навіть приймати дзвінки. Кількість функцій гаджету залежить від бюджету.

Автономність — головна проблема таких годинників. Деякі треба заряджати щодня.

– Рекомендував би звертати увагу на безконтактну оплату. Зараз її додають практично в усі смартгодинники. Рекомендував би купувати такий аксесуар від 5 тис. грн. Вони підтримують усі основні актуальні функції, — розповідає продавець-консультант Іван Савченко.

Дитячі смартгодинники за останні декілька років набули неабиякої популярності в Україні. Головна їхня функція – підтримувати зв’язок батьків із дитиною, доки та в школі.

6-річний Платон швидко опанував пристрій. SIM-карта тут розташована прямо усередині, тому й телефон дитині не потрібен. Батьки ж у будь-який момент за геолокацією можуть побачити, де їхня дитина та почути, що довкола неї відбувається. І дитина про це навіть не дізнається.

– Дуже важливо, що з дитиною я зможу встановлювати зв’язок, знати де він перебуває і слухати ситуацію на уроках. І як учитель до нього ставитися, – ділиться думкою жителька Києва Катерина Трусова.

Зараз фітнес-трекери коштують від 400 до 1 тис. грн, універсальні смартгодинники – від тисячі. За пристрій для дитини доведеться викласти близько 1,5 тис. грн.

Смартгодинник може стати хорошим подарунком до Дня закоханих. Хто ж відмовиться від такого корисного та водночас стильного гаджета?

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