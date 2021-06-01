В США отправились представители Германии, чтобы решить судьбу Северного потока-2

Судьбу российского газопровода Северный поток-2 будут решать в Вашингтоне. Туда едут специальные посланники от немецкого правительства.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, Берлин четко дал понять Вашингтону, что хочет найти точки соприкосновения в вопросе Северного потока-2.

Немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель отправила в Вашингтон топ-переговорщиков, чтобы найти компромиссное соглашение в этом вопросе.

При этом известно, что Германия и США имеют существенные различия во взглядах касательно этого газопровода. Но в контексте возрастающей агрессии России, выступать единым фронтом — единственный путь противодействия этой агрессии.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден решил не вводить ключевые санкции против строительства Северного потока-2, Вашингтон остался на своей позиции — проект не должен быть достроен. По словам Байдена, вводить санкции против газопровода на то время было контрпродуктивно для отношений Вашингтона с Берлином. Поэтому США сделали шаг навстречу Германии, а теперь очередь за германскими партнерами.

Что конкретно обсуждают на этих переговорах, пока точно неизвестно. Также неизвестно, могла ли измениться позиция Германии на фоне последних событий в восточной Европе.

При этом аналитики сходятся во мнении, что необходимо сохранить жесткую позицию в отношении политики российского президента Владимира Путина.

— Действующая администрация говорит, что на время их прихода к власти газопровод был построен на 92%, поэтому это провал предыдущей администрации. Справедливо. Но теперь проваливается администрация Байдена, из-за отмены санкций. Это — признак слабости. Это решение дает понять, что мы хотим сохранить отношения с Германией, и к этому вопросов нет. Но, так получается, что мы ставим это выше критической необходимости сохранить жесткую позицию в отношении Путина, — заявил старший эксперт Международного университета Флориды Дэвид Креймер.

Северный поток-2 угрожает безопасности Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода Северный поток 2 грозит энергетической безопасности Украины и всей Европы.

По его словам, в таком случае Россия точно отключит Украину от транзита газа в ЕС, несмотря на наличие контракта.

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода Северный поток-2 полностью не завершено.

По его мнению, рано говорить о победе России. Хотя после отмены санкций США РФ стало проще завершить строительство газопровода.

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