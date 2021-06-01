Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Россия собирается разместить на границе с Европой 20 дополнительных военных подразделений. Таким образом Кремль планирует легализовать большой военный контингент, который уже стянули к границе с Украиной.

Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции 1 июня.

Он напомнил, что вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о решении разместить 20 военных подразделений в европейской части РФ якобы для противодействия НАТО.

— Фактически Россия сейчас легализует увеличение количества военного контингента — то, что они сделали в марте-апреле, перебазировав 70 или 80 тыс. военнослужащих с Дальнего Востока, из Сибири в европейскую часть. Они сейчас хотят закрепить это, чтобы еще более чем в два раза увеличить количество вооруженных своих подразделений на границах Украины, — отметил замглавы МВД.

Он добавил, что Украина должна как можно скорее принять закон о национальном сопротивлении для усиления своей обороноспособности.

— Для того, чтобы враг — Российская Федерация, не желала нападать на нас, она должна понимать, что потери от такого нападения значительно превысят любые политические, экономические бонусы, которые она хотела бы получить, — отметил Геращенко.

По его словам, такое законодательство позволит гражданам, независимо от того, являются ли они военными или нет, упражняться с оружием, быть организованными в отряды. Таким образом украинцы смогут помочь Вооруженным силам Украины защищаться от агрессора. В качестве примера он привел силы территориальной обороны Эстонии, Швейцарии и Финляндии.

Агрессия России против Украины

В конце марта стало известно о скоплении войск России возле украинской границы.

Они делали это под видом проведения учений. Однако в конце апреля в Москве сообщили об отводе войск.

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